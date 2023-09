Test: Harley-Davidson Street Glide ST - amerykańska podróż po Polsce

Choć te ostatnie mogłyby mieć rączki i system demontażu niewymagający odkręcania śrub. Brak takich rozwiązań oznacza, że w praktyce kufry są niezdejmowalne, a cały bagaż wymaga torby, aby zanieść go np. do hotelu. O tym, że styl wygrywa z ergonomią świadczy też stożkowy filtr powietrza. Wygląda on świetnie, jednak znajduje się w takim miejscu, że co chwilę uderzałem w niego piszczelem. Oprócz obolałej nogi, nie mogłem jej wygodnie wyprostować, a dostęp do hamulca nożnego był ograniczony.