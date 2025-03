Nowe Ducati XDiavel V4 wyróżnia się bardziej, niż można się było spodziewać

Gdy miałem okazję bezpośrednio porównać starego Ducati Diavela 1260 z nowym V4, chyba jeszcze większe wrażenie niż sam silnik zrobiło na mnie to, jak bardzo poprawiono prowadzenie tego motocykla. Z jednej strony na tle innych Ducati oczywiście nadal mamy do czynienia ze sporym cruiserem, ale za to w tej klasie motocykli włoska konstrukcja wypada rewelacyjnie. Takiej lekkości i zwinności po prostu się nie spodziewałem po takim "klocu". Choć to określenie jest krzywdzące, bo zadbano o obniżenie masy. I tak samo jest w XDiavelu, który na sucho waży 229 kg. Co prawda jest to 6 kg więcej od zwykłego modelu, ale z drugiej strony jest to 6 kg mniej od poprzedniej generacji i to w wydaniu S. A przede wszystkim bardzo mało, jak na cruisera z tak potężnym silnikiem.