Ducati Diavel V4 w nowej wersji wygląda jeszcze lepiej

Tak, Ducati mocno pracowało nad tym, aby trzecia generacja Diavela prowadziła się dużo lepiej i trzeba przyznać, że zmiany na plus w modelu V4 były ogromne. Jak na cruisera jeździ on naprawdę dobrze, ale z drugiej strony, jak na Ducati to nadal trochę co innego. To model, którego raczej nie kupuje się do szaleństw na torze, ale dlatego, jak wygląda.