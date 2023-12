Ducati Diavel for Bentley, czyli włoskie danie z brytyjskim dodatkiem

Ducati jest częścią koncernu Volkswagena i po raz kolejny tworzy edycję specjalną we współpracy z jedną z innych marek grupy. Widzieliśmy już Diavela 1260, czyli model poprzedniej generacji, inspirowanego samochodem Lamborghini. Teraz przyszedł czas na Bentleya. Podobnie jak poprzednio nawiązywano do limitowanego Lamborghini Siana FKP 37, tak teraz inspiracją do specjalnego wyglądu Diavela V4 był powstający w liczbie zaledwie 18 egzemplarzy Bentley Batur.