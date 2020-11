Ducati Diavel 1260 Lamborghini. Wersja limitowana inspirowana... modelem limitowanym

Ducati należy do Lamborghini od lat, ale mimo to jest to pierwszy motocykl stworzony we współpracy z producentem supersamochodów z Sant'Agata. Jednak jak już powstał, to od razu z przytupem. Ducati Diavel 1260 Lamborghini to dwukołowe nawiązanie do limitowanego modelu Lamborghini Sian FKP 37. Jest to hybrydowe auto oferujące kierowcy 818 KM, czyli najmocniejsze, jakie stworzył włoski producent. Co więcej, jest ono limitowane do zaledwie 63 sztuk.