Marcin Prokop chwali się lamborghini z Lego. Uwagę zwraca to, co stoi za nim

Lamborghini Sian z klocków Lego to imponujący model składający się z 3696 elementów. Odwzorowuje on nie tylko wygląd, ale też mechanikę sportowego samochodu. To właśnie taką zabawką dla mniejszych i większych chłopców chwali się Marcin Prokop. Jak napisał pod zdjęciem na Instagramie – model składał z pomocnikiem. We dwóch zajęło im to 8 godzin. Trzeba przyznać, że to całkiem dobry wynik w przypadku tak dużego zestawu Lego.