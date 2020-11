Ducati odświeża sportowe Panigale V4 i SuperSport 950, ale pokazuje też rowery elektryczne

Ducati SuperSport 950 na rok 2021 zmienił się nieco zarówno pod względem wyglądu, jak i technologii . Stylistykę tego modelu jeszcze bardziej upodobniono do mocniejszego Panigale V4 . Z przodu znalazły się całkowicie LED-owe światła z umieszczonymi obok wlotami powietrza. Rozbudowano też owiewkę, która teraz przykrywa boczne tłumiki, dzięki czemu motocykl wygląda bardziej wyścigowo. Zamontowano też nową przednią szybę.

Silnik modelu SuperSport 950 to nadal dwucylindrowa jednostka o pojemności 937 cm3, maksymalnej mocy 110 KM i maksymalnym momencie obrotowym 93 Nm. Jak łatwo było przewidzieć, została ona dostosowana do wymagań normy Euro 5. W ofercie znajdzie się też Ducati SuperSport 950 S z w pełni regulowanym zawieszeniem Öhlins i osłoną siedzenia pasażera. Obie wersje trafią do sprzedaży w lutym 2021 r.