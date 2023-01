Test: Honda CMX1100 Rebel – sushi cruiser

Chce się jeździć

Dlatego do Hondy CMX1100 Rebel trzeba podchodzić świadomie. Wiedząc, co się dostaje. Jeśli liczycie na "baby harleya", to możecie się zawieźć. Jeśli jednak podejdziecie do niego jako do japońskiego cruisera, to dostarczy on sporo frajdy. Za każdym razem, gdy na niego wsiadałem, robiłem to z ogromną przyjemnością, wiedząc, że czeka mnie przyjemna i relaksująca jazda. Do tego jest też świadomość, że mamy do czynienia z japońską jakością i sprawdzoną technologią.