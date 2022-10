Honda CRF1100L Africa Twin - czy warto dopłacać do "adwenczera"?

Droższy Adventure Sports ma chociażby większy bak mieszczący ok. 24 l paliwa. Co więcej, Adventure Sports zapewni lepszą osłonę przed wiatrem, ma adaptacyjne zawieszenie oraz automatyczną skrzynię biegów. Podobno – tu oprę się na opiniach znajomych – nie jest ona tak zła. Potwierdzają to też klienci, którzy bardzo często decydują się właśnie na automat. Co kto lubi.