BMW zapowiada poprawione G 310 GS. Silnik spełnia normę Euro 5

BMW G 310 GS to najmniejszy członek rodziny GS należącej do segmentu adventure. Po kilku latach na rynku został on odświeżony. Oprócz silnika spełniającego normę Euro 5, mały GS otrzyma też szereg innych nowości.

BMW G 310 GS (Materiały prasowe, Fot: BMW)