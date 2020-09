Customowe BMW R 1200 GS od Roland Sands Design jak dakarowy motocykl sprzed lat

Motocykl nazwany RSD Dakar GS na zdjęciach zaczął jako zwykłe BMW R 1200 GS z 2008 r., ale zmienił się nie do poznania. Swoim wyglądem nawiązuje do dakarowego BMW GS z 1986 r., które do udziału w słynnym rajdzie zostało przygotowane przez specjalistów z HPN, a którym w zawodach wystartował utytułowany Gaston Rahier.