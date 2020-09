BMW R NineT nigdzie się nie wybiera. Dostosują go do nowych wymagań

BMW R NineT zadebiutowało w 2014 r. i z miejsca stał się wyjątkowo popularnym modelem. Nie chodzi tu tylko o wyniki sprzedaży (które są bardzo dobre), ale o to, że często nawet osoby nie jeżdżące na jednośladach kojarzą ten motocykl . Wszystko dzięki stylistyce nawiązującej do modeli sprzed lat i właściwościom jezdnym najnowszych konstrukcji.

Jednak czas leci, a to oznacza między innymi potrzebę spełnienia nowych norm emisji spalin Euro 5. BMW zajęło się tą sprawą już niemal w całej gamie swoich modeli. Został jeszcze R NineT. To doprowadziło do wątpliwości, czy Niemcy po 6 latach przypadkiem nie chcą wycofać tego modelu. Mamy jednak dobrą wiadomość. Przyłapano odświeżone BMW R NineT podczas testów, a to oznacza, że motocykl ten pozostanie w sprzedaży.