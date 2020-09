BMW R 18 trafi do polskich salonów 19 września

Największa (dosłownie) premiera BMW tego roku to cruiser R 18. Motocykl wyposażony w najmocniejszego w historii niemieckiej marki dwucylindrowego boksera to style nawiązanie do przeszłości, a zarazem maszyna, która ma zwracać uwagę na drogach. Wreszcie każdy zainteresowany będzie mógł się jej przyjrzeć z bliska w polskich salonach.

Premierowe pokazy oczekiwanego BMW R 18 odbędą się w salonach w całej Polsce w sobotę 19 września. Od tego dnia będzie można zapoznać się z tym zupełnie nowym modelem. Nie da się ukryć, że właśnie wyjątkowość R 18 w ofercie BMW czyni go ciekawym. Niemcom brakowało cruisera, a jak już go przygotowali, to od razu poszli na całość.

BMW R 18 to duża maszyna, którą napędza dwucylindrowy bokser. Czy wszystko zgodnie z tradycją marki. Nawet swoim wyglądem nawiązuje do modeli sprzed wielu dekad. Jednak tym, co czyni nową konstrukcję tak wyjątkową, jest wielkość silnika – to 1802 cm3. Generuje on 91 KM przy 4750 obr./min i aż 158 Nm przy 3000 obr./min. Co więcej, 150 Nm dostępnych jest w przedziale od 2000 do 4000 obr./min.

WP BMW R 18 (WP)

Nowy cruiser BMW został też tak zaprojektowany, aby maksymalnie łatwo dawało się go modyfikować. I nie chodzi tu jedynie o drobnostki jak wymiana wydechu czy zamontowanie dodatkowych elementów, ale o daleko zakrojone customowe projekty. Chcąc pokazać, jak to wygląda w praktyce, BMW już zamówiło dwa takie modele u znanych projektantów i tak powstał R 18 Dragster oraz Blechmann R 18.

Co tu dużo mówić. Customowe BMW R 18 prezentują się świetnie, ale maszyna ta też w standardzie przypadnie do gustu zwolennikom klasycznych linii. Jednak, jak przystało na motocykl, którego cena to 99 900 zł, jest on wyposażony w nowoczesne rozwiązania, jak różne tryby kontroli trakcji, dostęp bezkluczykowy czy wyglądające stylowo lampy LED.

WP BMW R 18 (WP)