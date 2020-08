BMW wprowadza do oferty bezobsługowy łańcuch M Endurance do motocykli

Został on nazwany łańcuchem M Endurance i ważną zmianą jest brak potrzeby smarowania go. Podobnie jak wcześniejsze rozwiązania stosowane przez BMW, jest to łańcuch typu X-ring, którego wewnętrzne elementy zawierają smar i są zamkniętą całością. Jednak mimo wszystko cały czas wymagane jest użycie smaru na zewnątrz. W przypadku łańcucha M Endurance nie jest to już konieczne. Ale to nie wszystko. Nowe rozwiązanie nie wymaga też kontroli i korekty naciągu