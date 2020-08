BMW S 1000 RR teraz z opcjonalnymi kołami z włókna węglowego

BMW S 1000 RR to flagowy sportowiec bawarskiej marki, który w najnowszej odsłonie zadebiutował w 2019 r. Teraz w ofercie pojawiła się kolejna opcja poprawiająca osiągi tego motocykla. Są to koła wykonane z włókna węglowego. Pozwalają one jeszcze obniżyć masę i to w kluczowym miejscu.

Felgi BMW S 1000 RR z włókna węglowego (Materiały prasowe, Fot: BMW)