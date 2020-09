Masz kategorię B i chcesz jeździć motocyklem 125 cm3? Oto, co musisz wiedzieć

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, mogą jeździć na motocyklach z silnikami o pojemności 125 cm3. To świetny pomysł dla osób, które chcą tanio i sprawnie się przemieszczać. Warto jednak wiedzieć, czym jazda na jednośladzie różni się od poruszania się samochodem. Oto, co trzeba wiedzieć, przed pierwszą jazdą motocyklem 125 cm3.

Ubranie na motocykl

Każdy początkujący motocyklista musi wiedzieć, że ubranie to podstawa i od jego zakupu należy zacząć przygodę z jednośladem. W przypadku motocykli z silnikami 125 cm3 jest podobnie. Jedyna różnica jest taka, że myśląc o takich jednośladach, wiele osób decyduje się na nie z powodu niskiej ceny i trudno sobie w praktyce wyobrażać, aby nagle wydać kolejne 5 tys. zł na pełen motocyklowy strój. Tak byłoby najlepiej i jeśli tylko masz odpowiedni budżet, to zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Jednak trzeba podejść do tematu realistycznie.

Jeśli nie posiadasz budżetu na całe motocyklowe ubranie, to przynajmniej zadbaj o podstawy. Jedynym elementem stroju motocyklisty, który wymagany jest prawnie, jest kask. I znowu – osobie, która szuka motocykla za np. 5 tys. zł trudno będzie przełknąć zakup kasku z wyższej półki, który kosztuje połowę tej kwoty. Choć byłoby to najlepsze wyjście (zapewni on większe bezpieczeństwo i komfort), to raczej niewielu takich początkujących motocyklistów się na nie zdecyduje. Jednak nie można przesadzać też w drugą stronę – kupowanie najtańszego kasku, który w razie wypadku nie spełni swojej roli, jest wielkim błędem. Dlatego przy ograniczonym budżecie należy poszukać tańszych produktów uznanych firm. Absolutną podstawą jest to, aby kask posiadał certyfikat ECE R22.05.

Drugim najważniejszym elementem ubrania są rękawice. W razie jakiejkolwiek wywrotki prawie na pewno wylądujecie na dłoniach, a nawet przy bardzo małej prędkości może się to zakończyć obtarciem. Dlatego rękawice też należą do podstawy, którą powinien mieć każdy motocyklista. Nawet tańsze modele znacząco zwiększą bezpieczeństwo i pozwolą uniknąć bolesnej kontuzji.

Kask i rękawice to podstawa, ale oczywiście najlepiej wyposażyć się w więcej elementów ochronnych. Mogą to nawet być ochraniacza zakładane na zwykłe ubranie. Co ważne – muszą one być wykonane z odpowiednich materiałów, które w razie wywrotki i tarcia po asfalcie nie zaczną się topić. Dlatego na zakupy warto udać się do sklepu z wyposażeniem motocyklowym, gdzie na pewno można liczyć na produkty spełniające normy bezpieczeństwa.

Chwila na oswojenie się z motocyklem

Jeśli pierwszy raz wsiadasz na motocykl z silnikiem 125 cm3, to zamiast od razu jechać na główne ulice miasta, daj sobie chwilę na zapoznanie się z maszyną. Kilka kółek na placu czy parkingu, a później spokojna jazda bocznymi ulicami to dobry pomysł. W ten sposób wyczujesz reakcję motocykla na gaz czy poćwiczysz zmianę biegów, jeśli jest to model z manualną przekładnią. Inaczej niż w samochodzie wygląda też hamowanie, gdyż mamy do dyspozycji dwa oddzielne hamulce – przedni i tylny (jeśli mamy do czynienia z manualną przekładnią, to ten drugi uruchamiany jest nogą). Są to rzeczy, które również podczas kursu na prawo jazdy kategorii A najpierw ćwiczy się na placu, aby przyzwyczaić się do obsługi jednośladu przed wyjazdem na ulice.

Przyzwyczajenia wymaga też obsługa przełączników na kierownicy, żeby nie zastanawiać się na skrzyżowaniu, jak włączyć kierunkowskaz. Tak samo warto zapoznać się z tym, jak włączyć światła drogowe czy użyć klaksonu.

Miej oczy dookoła głowy

Nie jest przesadą stwierdzenie, że jazda na motocyklu wymaga większej uwagi niż w przypadku samochodu. Trzeba myśleć nie tylko za siebie, ale też za innych kierowców. Nikt nie zadba o twoje bezpieczeństwo na motocyklu tak, jak ty sam. To oznacza, że trzeba uważnie obserwować inne pojazdy i jeszcze bardziej niż w przypadku samochodu stosować zasadę ograniczonego zaufania. W końcu w razie zderzenia, nawet jeśli spowoduje je ktoś inny, to ucierpi motocyklista. Zatem skupienie i uważne obserwowanie ruchu na motocyklu jest szczególnie ważne.

Korzystaj z zalet motocykla

Motocykle z silnikami 125 cm3 pozwalają na sprawną i szybką jazdę. Są tanim i praktycznym środkiem transportu zarówno w miastach, jak i poza nimi. Ich niewielkie rozmiary i zwrotność to zalety, które doceni się podczas jazdy w korku. Pozwalają ominąć stojące samochody i znacząco skrócić czas jazdy. Co więcej, w wielu miastach na motocyklach można korzystać z bus pasów, a parkowanie w płatnych strefach jest darmowe. To wszystko jest dobrym argumentem za tym, aby przesiąść się na jednoślady. Tym bardziej, że im więcej osób to zrobi, tym mniejsze będą korki w miastach.