Prawo jazdy kategorii A. W jakim wieku można zrobić i czym można jeździć?

Kategorie AM, A1 i A2 pozwalają młodszym osobom uzyskać uprawnienia do prowadzenia jednośladów. Jednak wiążą się one z ograniczeniami. Dopiero pełna kategoria A pozwala na jazdę każdym rodzajem motocykla – niezależnie od typu czy osiągów. Oto szczegóły z nią związane.

Gdy mowa o prawie jazdy na motocykl, najczęściej chodzi o kategorię A, ale trzeba pamiętać, że choć jest ona najważniejsza, to istnieją też inne, pozwalające uzyskać uprawnienia do jazdy niektórymi jednośladami w młodszym wieku. AM można mieć po ukończeniu 14 lat i pozwala ona na jazdę motorowerami (z silnikami do 50 cm3), A1 wymaga skończonych 16 lat i daje możliwość jazdy motocyklami z silnikami do 125 cm3, natomiast A2 można mieć po 18 urodzinach i tutaj ograniczeniem jest moc 35 kW, czyli 47,5 KM.

W przypadku prawa jazdy kategorii A wymagane jest ukończenie 24 lat. Oznacza to, że trzeba czekać aż sześć lat dłużej niż w przypadku kategorii A2 czy samochodowej B. Jest jednak na to sposób. Kurs i egzamin na pełną kategorię A można zrobić dwa lata po uzyskaniu uprawnień kategorii A2. Oznacza to, że minimalny wiek spada wtedy do 20 lat (pod warunkiem, że A2 uzyska się szybko po 18 urodzinach). Choć wymaga to większego wydatku (dwa kursy i egzaminy z dwóch kategorii), to marzący o wcześniejszej możliwości jazdy na motocyklach z dużymi silnikami, mają na to sposób. Co więcej, doświadczenie zdobyte w ciągu tych dwóch lat jazdy na mniejszych maszynach jest cenniejsze niż po prostu osiągnięcie 24 lat.

Kategoria A umożliwia jazdę wszystkimi motocyklami – niezależnie od mocy, wielkości silnika czy konstrukcji. Oznacza to również możliwość prowadzenia zestawów z wózkiem bocznym. Co ważne, choć w tej sytuacji już się ich nie wyszczególnia, to uprawnienia kategorii A dotyczą też motocykli trójkołowych i to niezależnie od ich mocy.

Dodatkowo, podobnie jak w przypadku każdej innej kategorii prawa jazdy, razem z A dostaje się uprawnienia na pojazdy podlegające pod kategorię AM. Oprócz motorowerów, czyli jednośladów z silnikami o pojemności do 50 cm3, są to też czterokołowce lekkie.