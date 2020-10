Honda Africa Twin z klasycznym malowaniem na 2021 r.

Honda CRF1100L Africa Twin to motocykl, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Klasyka gatunku adventure, która od lat jest jedną z najbardziej kultowych maszyn tego segmentu. I to właśnie do historii nawiązuje trzecia opcja kolorystyczny, która dołączy do oferty w 2021 r. Będzie to biały lakier z niebieskimi i czerwonymi wstawkami, który nazwano Pearl Glare White Tricolor. W ofercie zostaną też dotychczasowe propozycje – Matte Ballistic Black Metallic (czarna) i Grand Prix Red (cerwna).