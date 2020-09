Nowa Honda CB125F na 2021 rok. Będzie lżejsza i oszczędniejsza

Nowa stalowa rama Hondy CB125F to kolejne 1,7 kg w dół. Wraz z całym układem jezdnym została ona zaprojektować tak, aby uczynić prowadzenie tego motocykla możliwie łatwym i wygodnym. Oznaczać to ma kompromis pomiędzy komfortem i stabilnością podczas jazdy na wprost a lekkością kierowania i wyczuciem w zakrętach. Wysokość siedzenia podniesiono o 15 mm do 790 mm, co też ma poprawić wygodę podczas jazdy (również z pasażerem).