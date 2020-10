BMW R 1250 GS odświeżone na 40. rocznicę linii GS

Zgodnie z najnowszymi wymogami silnik pracujący w BMW R 1250 GS (i jego odmianie do zadań specjalnych Adventure) spełnia teraz normę Euro 5. Udało się to zrobić bez poświęcania osiągów. Zatem ta jednostka napędowa nadal posiada pojemność 1254 cm3 i dalej generuje 136 KM przy 7750 obr./min i 143 Nm przy 6250 obr./min .

Jazdę BMW R 1250 GS i R 1250 GS Adventure w nocy mają ułatwić nowe LED-owe światła adaptacyjne. Są one dostępne opcjonalnie i polegają na tym, że w momencie skręcania światło mijania się lekko obraca w kierunku zakrętu dokładniej go oświetlając. Później ma być dodana też opcja powitania i pożegnania, a także "odprowadzenia do domu", czyli po prostu po zaparkowaniu jeszcze przez jakiś czas światła będą zapalone, aby ułatwić dojście z parkingu do domu.