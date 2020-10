Kawasaki Versys 1000 otrzyma zawieszenie nazwane Skyhook

Kawasaki szykuje się już do motocyklowego sezonu 2021 i przygotowuje szereg nowości. Jedną z nich będzie system Skyhook, który trafi do modelu Versys 1000. Będzie to rozwinięcie już znajdującego się w tym motocyklu elektronicznego systemu kontroli zawieszenia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kawasaki Versys 1000 (Materiały prasowe, Fot: Kawasaki)