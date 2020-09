Kawasaki Ninja – co się kryje za kultową nazwą sportowych motocykli?

Kawasaki Ninja to nazwa, która powoduje przyspieszone bicie serca nie tylko u motocyklistów. Co się za nią kryje? Oczywiście sportowe motocykle z litrowymi silnikami. Ale nie tylko. Ninja to marka obejmująca wszystkie modele Kawasaki o sportowym wyglądzie.

Ninja byli tajnymi szpiegami w feudalnej Japonii, którzy nierzadko parali się skrytobójstwem. Byli przeciwieństwem honorowych samurajów i działali w cieniu. W ten sposób wojownicy ninja obrośli w legendę i do dziś działają na wyobraźnię. Nic dziwnego, że właśnie tę nazwę postanowiło wykorzystać Kawasaki do swoich sportowych motocykli, chcąc podkreślić ich precyzję, szybkość i skuteczność w dostarczaniu wrażeń.

Pierwszym modelem Kawasaki noszącym tę nazwę był Ninja 900, znany też jako GPZ900R. Pojawił się on na rynku w 1984 r. i był prawdziwie rewolucyjny. Japończycy tworzyli go w tajemnicy przed konkurencją przez sześć lat. Napędzany był przez pierwszy motocyklowy rzędowy czterocylindrowy szesnastozaworowy chłodzony cieczą silnik. Z pojemności 908 cm3 generował on w najmocniejszej wersji 117 KM, dzięki czemu Ninja 900 był pierwszym produkcyjnym motocyklem rozpędzającym się do ponad 240 km/h. Model ten można nazwać przodkiem wszystkich współczesnych supersportów.

Materiały prasowe Kawasaki Ninja ZX-10R (Materiały prasowe)

Z miejsca wypromował on też nazwę Ninja i Kawasaki szybko zrozumiało drzemiący w tym potencjał marketingowy. Napis "Ninja" zaczął się pojawiać również na innych modelach o sportowym charakterze, ale wyposażonych w nawet dużo mniejsze i słabsze silniki (najmniejszym z nich był Kawasaki Ninja 80RR z lat 90.). Tak jest do dziś. Wszystkie modele z zakładki "sport" w katalogu Kawasaki to Ninja. Choć marka ta kojarzy się z ekstremalnie szybkimi maszynami, to w ofercie nie brakuje nawet motocykla z silnikiem 125 cm3, którym można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii B.

Oczywiście niezależnie od wielkości i mocy silnika, wszystkie Kawasaki Ninja posiadają agresywny sportowy wygląd. Rozbudowane owiewki i malowanie przywodzące na myśl torowe maszyny znajdziemy nawet na najmniejszych modelach. Wspólną cechą są również wysokoobrotowe silniki – w końcu ma być sportowo.

Materiały prasowe Kawasaki Ninja 125 (Materiały prasowe)

Zatem Kawasaki Ninja to linia modelowa, która rozciąga się od motocykla Ninja 125 po Ninja H2, czyli duchowego następcę modelu z 1984 r. H2 napędzane jest doładowanym silnikiem, który w podstawowej konfiguracji rozwija moc 231 KM ( wersja ram air 243 KM), a w wersji torowej H2R z wlotem powietrza ram oszałamiające 326 KM. To bez dwóch zdań współczesny odpowiednik modelu Ninja 900. Wyznacza on nowy poziom sportowych motocykli.

Aktualnie oferowane w Polsce modele noszące nazwę Kawasaki Ninja:

Ninja 125,

Ninja 400,

Ninja ZX-6R,

Ninja 650,

Ninja ZX-10R,

Ninja ZX-10RR,

Ninja ZX-10R SE,

Ninja H2,

Ninja H2R.

Jak widać, modele o nazwie Ninja to całe spectrum motocykli, które łączy sportowy styl i charakter. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszystko szybkie, co nazywa się Ninja. Oczywiście nie jest to nic nowego i praktycznie od samego początku tej linii motocykli tak było. Najmocniejsze modele pracowały i pracują na to, aby nazwa Ninja pozostawała kultowa, a tańsze i słabsze pozwalają na to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Nawet jeśli ma tylko prawo jazdy kategorii B lub A1.

Materiały prasowe Kawasaki Ninja H2 (Materiały prasowe)