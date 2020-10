WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Yamaha Niken: trzy koła dla lepszego prowadzenia Yamaha posiada w swojej ofercie unikatowy model. Niken to motocykl turystyczny z dwoma kołami z przodu. To nietypowe rozwiązanie pozwala na szybsze i pewniejsze pokonywanie zakrętów nawet przy gorszej pogodzie. Dzięki temu sprawdzi się podczas dłuższych wypraw, a także zapewni wyjątkowe wrażenia podczas jazdy. Yamaha Niken (Materiały prasowe, Fot: Yamaha) Yamaha Niken powstaje od 2018 r., ale nie była pierwszym takim trójkołowcem japońskiej marki. Taką samą koncepcję realizują skutery Tricity – w Europie dostępne w wersji 125 i 300. Jednak w przypadku Yamahy Niken mamy do czynienia z dużym motocyklem, który nie tylko wyglądem, ale też rozwiązaniem technicznym przedniej osi różni się od Tricity. Zawieszenie zamiast po wewnętrznej stronie przednich kół (jak w skuterach) zostało umieszczone na zewnątrz. Jednak zmiana ta ma m.in. w Polsce poważne konsekwencje. Posiadacze prawa jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat mogą jeździć nie tylko motocyklami z silnikami do 125 cm3, ale też motocyklami trójkołowym. W tym drugim przypadku nie ma ograniczenia mocy ani pojemności silnika, ale motocykle takie muszą posiadać europejską homologację L5e. Jednym z jej warunków jest, aby koła znajdujące się na jednej osi były oddalone o przynajmniej 460 mm od siebie. W przypadku Yamahy Niken jest to 410 mm, a to oznacza, że do jazdy na tym motocyklu potrzebne jest prawo jazdy kategorii A. Materiały prasowe Yamaha Niken (Materiały prasowe) Napęd Yamahy Niken Jeśli chodzi o silnik zamontowany w Yamasze Niken, to jest to trzycylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 847 cm3, która generuje 115 KM przy 10 000 obr./min i 87,5 Nm przy 8500 obr./min. Napęd przenoszony jest na tylne koło za pomocą łańcucha. Silnik ten wykorzystywany jest też w takich modelach jak Yamaha MT-09 czy turystyczna Yamaha Tracer 900. W przypadku modelu Niken zmieniono oprogramowanie zarządzające pracą jednostki napędowej i przełożenia skrzyni biegów, które dostosowane są do tej maszyny. Dwa przednie koła w Yamasze Niken Tym, co wyróżnia Yamahę Niken, są oczywiście dwa przednie koła. Umożliwiają one pochylenie się motocykla o 45 stopni, a zarazem zachowanie wyjątkowej stabilności. Przekłada się to możliwość szybszego pokonywania zakrętów oraz bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni. Technologia stworzona przez Yamahę na potrzeby swoich trójkołowych motocykli i skuterów nazywa się Leaning Multi Wheel, czyli LMW. Jednym z jego zadań jest użycie systemu kompensacji Ackermanna. O co w nim chodzi? Materiały prasowe Yamaha Niken (Materiały prasowe) W przypadku dwóch kół znajdujących się na jednej osi podczas jazdy w zakręcie muszą one pokonać różny dystans, a od osi zakrętu oddalone są o różną odległość. Jednym ze sposobów zaradzenia temu problemowi jest stworzona jeszcze na potrzeby powozów konnych geometria Ackermanna. W przypadku Yamahy Niken mamy do czynienia z nowoczesną wersją tego systemu. W trakcie pokonywania zakrętu wewnętrzne koło skręca się o większy kąt niż zewnętrzne. Zawieszenie umieszczone po zewnętrznych stronach 15-calowych przednich kół ma skok 110 mm i są to dwa widelce typu upside-down. Opony wykorzystane na przedniej osi mają rozmiar 120/70 R 15, a dwie tarcze hamulcowe posiadają średnicę 298 mm. Z tyłu znalazło się 17-calowe koło z oponą 190/55 R 17 i tarczą hamulcową o średnicy 282 mm. Tylne zawieszenie o skoku 125 mm posiada regulację naprężenia wstępnego, dobicia i odbicia – pierwsze z nich można ustawić bez użycia narzędzi. Materiały prasowe Yamaha Niken (Materiały prasowe) Elektronika Yamahy Niken Hamulce są oczywiście wyposażone w system ABS, ale turystyczna Yamaha Niken posiada też takie udogodnienia jak tempomat czy dwustopniowy system kontroli trakcji, którą można wyłączyć. Za oświetlenie drogi odpowiadają światła LED. Ciekawostką są pochodzące z Yamahy YZF-R1 lusterka z wbudowanymi kierunkowskazami. Przed oczami kierowcy znajduje się biały wyświetlacz LCD z czarnym tłem, który zastępuje zegary i zapewnia dobrą widoczność nawet w słoneczne dni. Konstrukcja Yamahy Niken W Yamasze Niken zastosowano hybrydową ramę. Elementy układu kierowniczego ze stali połączono z aluminiową osią wahacza przy pomocy stalowej rury. Takie rozwiązanie zapewnia z jednej strony wytrzymałość i sztywność, a z drugiej elastyczność tam, gdzie jest to potrzebne. Aby obniżyć masę motocykla, zbiornik paliwa o pojemności 18 l wykonano z aluminium przy wykorzystaniu tej samej technologii, co w przypadku Yamahy YZF-R1. Materiały prasowe Yamaha Niken (Materiały prasowe) Wymiary Yamahy Niken Yamaha Niken posiada stylistykę wpasowującą się w trend motocykli sportowo-turystycznych. Maszyna ta mierzy 2150 mm długości, 855 mm szerokości i 1250 mm wysokości. Rozstaw osi 1510 mm, a prześwit to 150 mm. Siedzisko znajduje się na wysokości 820 mm. Z powodu dwóch przednich kół i związanej z nimi technologii Yamaha Niken waży 263 kg. Yamaha Niken GT Oprócz modelu standardowego w ofercie znajduje się też Yamaha Niken GT. Jak wskazuje skrót GT, jest odmiana z wyposażeniem przydatnym podczas dłuższych podróży. Elementy te można też kupić oddzielnie jako akcesoria, ale w Yamasze Niken GT dostaje się cały zestaw. W jego skład wchodzą: wyższa szybka, kufry boczne, stelaż pod tylny kufer, podgrzewane manetki, podstawka centralna i dodatkowe gniazdo zasilania 12V. Materiały prasowe Yamaha Niken (Materiały prasowe)