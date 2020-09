Aprilia pracuje nad 3-kołowym motocyklem

Jednoślady z podwójnym kołem z przodu zyskują na popularności. Do Yamahy i Piaggio oferujących już takie produkty niebawem może dołączyć Aprilia - wskazują na to rysunki patentowe, które wyciekły do sieci.

Yamaha Niken (Materiały prasowe)