Plotki mówią o Kawasaki Z650RS w 2021 r. Tego modelu brakuje

Moda na motocykle w stylu retro z roku na rok ma się coraz lepiej. Jeszcze niedawno były to pojedyncze modele, a dziś wielu producentów ma w ofercie kilka różnych maszyn swoim wyglądem nawiązujących do klasycznych motocykli. Nie inaczej jest w przypadku Kawasaki, ale mówi się, że do retro rodziny niedługo dołączy kolejny członek.

Na półce nazwanej przez Kawasaki "modern classic" już znajdują się dwa modele. W800 przypomina motocykle z lat 60., a przy tym jego silnik o pojemności 773 cm3 generuje 48 KM, co oznacza, że można nim jeździć na kategorię A2. Drugi model to Z900RS, który bazuje na nakedzie z czterocylindrowym silnikiem 948 cm3. Ostatnio pojawiły się plotki, że Kawasaki przygotowuje również model z mniejszą jednostką i byłby to Z650RS.

Podobnie jak w przypadku Z900 i jego retro odpowiednika, tak też Z650RS będzie blisko spokrewniony ze współcześnie wyglądającym Z650. Oznacza to, że mimo innej stylistyki (kształtu baku, siedziska, zegarów czy reflektora), pod spodem będzie to w znacznej części ta sama maszyna. Zatem przygotowanie Kawasaki Z650RS nie powinno Japończykom zająć dużo czasu. Dlatego przecieki o tym modelu mówią, że miałby on trafić do sprzedaży już w 2021 r.

Za napęd w tym nowym retro nakedzie odpowiadałby dobrze znany silnik o pojemności 649 cm3. Tę dwucylindrową rzędówkę już dziś można znaleźć w kilku modelach Kawasaki – Z650, Ninja 650 Versys 650 czy nawet Vulcan S. W jakiej specyfikacji trafiłby on do Z650RS? Tego nie wiadomo. Z jednej strony przy Z900 i jego odpowiedniku RS zdecydowano się na zmianę charakterystyki i ograniczenie mocy – 125 KM przy 9500 obr./min kontra 111 KM przy 8500 obr./min.

Jednak przy Z650RS wcale tak być nie musi, gdyż dwucylindrowy silnik już ma charakterystykę bardziej pasującą do bardziej klasycznego motocykla – 68 KM przy 8000 obr./min. Z drugiej strony Kawasaki posiada też już gotową nieco słabiej zestrojoną wersję tej jednostki, którą montuje w Vulcanie S, gdzie generuje ona 61 KM przy 7500 obr./min.

Choć na razie powstanie Kawasaki Z650RS to jedynie plotka, to taki ruch zdecydowanie ma sens. Nie tylko w ofercie marki brakuje takiego modelu, ale też byłaby to ciekawa odpowiedź na takie motocykle jak Yamaha XSR700.

