Aprilia Tuono 660 coraz bliżej produkcji

Oczekiwane od czasu zaprezentowania konceptów "660-tki" Aprili uzupełnią ofertę marki. Najpierw do sprzedaży trafi model RS 660, a niedługo później dołączy do niego Tuono 660. Ten drugi model ma być minimalnie mniej sportowy, ale w praktyce to dwaj bliźniacy. Oto, co mówią najnowsze plotki dotyczące Aprili Tuono 660.

Podobnie jak w przypadku większych modeli 1100, również tu odmiana Tuono oznacza nakeda. Nie jest może on zupełnie goły, ale jest zauważalnie mniej obudowany od RS-a. Stylistycznie nie powinien odbiegać znacząco od zaprezentowanego na targach EICMA 2019 konceptu. Widać to na grafikach patentowych, które wyciekły do sieci – różnice będą raczej kosmetyczne. Choć silnik Aprili Tuono 660 będzie odsłonięty, to już na brzuchu znajdą się osłony układu wydechowego.

Tył Tuono 660 będzie podobnie krótki jak przypadku bardziej sportowego modelu RS 660, ale pozycja podczas jazdy na nakedzie ma być wygodniejsza dzięki szerszej kierownicy. Dobre prowadzenie i łatwe manewrowanie ma zapewnić niewielka masa nowej Aprili, gdyż Tuono 660 może ważyć zaledwie 169 kg.

Materiały prasowe Aprilia Tuono 660 (Materiały prasowe)

Za napęd obu maszyn będzie odpowiadać rzędowy dwucylindrowy silnik o pojemności 660 cm3. W Aprili RS 660 ma on generować okrągłe 100 KM, natomiast przecieki mówią, że Tuono 660 będzie minimalnie słabsze i odda do dyspozycji 95 KM. Co więcej, podobnie jak w przypadku RS-a, planowana jest też odmiana na prawo jazdy kategorii A2, czyli o mocy niecałych 48 KM.

Aprilia Tuono 660 najprawdopodobniej otrzyma hamulce firmowane przez Brembo. Z przodu znajdą się dwie tarcze 320 mm. Nie ma jeszcze pewności co do szczegółów zawieszenia. Natomiast przed oczami kierowcy znajdować się będą cyfrowe zegary. Całość uzupełni elektronika dbająca o bezpieczeństwo, czyli ABS, kontrola trakcji i kilka trybów jazdy.

Materiały prasowe Aprilia Tuono 660 (Materiały prasowe)

Aprilia Tuono 660 prawdopodobnie trafi do sprzedaży latem 2021 r., chwilę po modelu RS 660. Obu tych motocykli zdecydowanie brakuje w ofercie włoskiej marki i powinny one przyciągnąć klientów szukających motocykli średniej klasy. Co ciekawe, mówi się, że rodzina 660 będzie miała jeszcze jednego członka. Model Tuareg miałby mieć mniej miejski charakter.

