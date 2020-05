Prawo jazdy na motocykl. Tak wygląda egzamin na kategorię A

Jak wygląda egzamin teoretyczny?

Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74, przy czym kończy się on wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Jak wygląda egzamin praktyczny?

Zaliczenie części teoretycznej uprawnia kandydata do wykonania zadań na placu manewrowym. Osoba podchodząca do egzaminu praktycznego musi sprawdzić stan techniczny pojazdu – stan łańcucha, świateł, klaksonu i poziomu płynów eksploatacyjnych. Następnie przemieścić jednoślad z punktu A do B z wyłączonym silnikiem i ustawić go na podpórce, po czym przygotować się do jazdy. Ma na to 5 minut.