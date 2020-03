Jakie uprawnienia daje prawo jazdy A1 i czym można jeździć?

Mając 16 lat, można ubiegać się o prawo jazdy kategorii A1. Uprawnia ono do poruszania się jednośladami o objętości skokowej silnika do 125 ccm i mocy do 15 KM. To idealny sposób na zapoznanie się ze specyfiką kierowania motocyklem oraz wyrobienie właściwych nawyków.

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania jednośladem o objętości skokowej silnika do 125 ccm i mocy nie przekraczającej 11 kW (15 KM). To jednak nie koniec obostrzeń. Otóż stosunek mocy do masy własnej motocykla nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Podobnie jest dla kategorii prawa jazdy A2. Ustawodawca postanowił zastosować coś w rodzaju "bezpiecznika", aby niedoświadczeni kierujący nie mogli korzystać z pojazdów jednośladowych, które dzięki niedużej masie lub modyfikacjom, zapewniają osiągi zbyt wysokie dla początkujących.

Kiedy można przystąpić do egzaminu?

O prawo jazdy kategorii A1 może ubiegać się osoba, która ma ukończone 16 lat. Podobnie jak w przypadku kursów na inne kategorie prawa jazdy, również w tym przypadku kurs można rozpocząć już na trzy miesiące przed urodzinami. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Konieczny numer PKK

Żeby przystąpić do szkolenia, należy uzyskać numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Aby to zrobić trzeba zgłosić się do Urzędu Miasta, Dzielnicy, Starostwa Powiatu. Można zrobić to na kilka sposobów: Względem miejsca zameldowania – urząd ma dwa dni na wystawienie PKK, z reguły wydaje go od ręki.

Względem miejsca zamieszkania – urzędy w wielu przypadkach wymagają potwierdzenia zamieszkiwania pod wskazanym adresem – cała procedura może trwać nieco dłużej.

Wysyłka pocztą – komplet dokumentów (oryginały) o wydanie PKK można przesłać pocztą, a odpowiedź też przyjdzie pocztą. Oczywiście czas oczekiwania się wydłuży.

Przez internet – za pośrednictwem platformy EPUAP, ale i tak oryginały dokumentów trzeba wysłać pocztą.

Uzyskanie numeru PKK nie jest takie oczywiste. Urzędnik najpierw sprawdzi na podstawie składanych dokumentów i informacji w systemie, czy dana osoba może przystąpić do kursu na prawo jazdy. W tym celu sprawdza się: Czy nie ma sądowego zakazu kierowania pojazdem.

Czy wiek potencjalnego kursanta dla danej kategorii prawa jazdy jest odpowiedni (PKK uzyskuje się maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku).

Czy badania lekarskie kierowców i stan zdrowia jest odpowiedni do kierowania pojazdem.

Następnie urzędnik sprawdzi czy komplet dokumentów jest właściwy. Trzeba przedłożyć takie rzeczy jak: Badanie lekarskie zrobione u lekarza orzecznika uprawnionego do badań kierowców.

Kolorowe zdjęcie 1 szt. o wymiarach 35×45 mm wykonane do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.

Ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu) – trzeba pokazać oryginał urzędnikowi.

Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk – do wypełnienia w urzędzie.

Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami –– do wypełnienia w urzędzie.

Druk zgody rodziców, jeżeli osoba ubiegająca się o numer PKK nie ukończyła 18 lat – trzeba udać się z rodzicem lub opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika podpisze zgodę na udział w kursie.

Wiza, karta stałego pobytu w przypadku obcokrajowców (pobyt w Polsce minimum 185 dni w danym roku kalendarzowym).

Ksero dotychczasowego prawa jazdy — jeśli takowe jest.

W przypadku kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Dopiero po uzyskaniu numeru PKK przyszły kursant może wybrać szkołę nauki jazdy, która przygotuje go do państwowego egzaminu. Jednak przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych zainteresowanym musi dostarczyć: Badania lekarskie.

Jedno swoje zdjęcie.

Profil Kierowcy.

Szkoła jazdy natomiast ma obowiązek pobrać elektronicznie numer PKK i zgłosić rozpoczęcie kursu do starostwa.

Tuż przed egzaminem

Zaliczenie kursu uprawnia kursanta do przystąpienia do państwowego egzaminu, którego całkowity koszt wynosi 210 zł (30 zł – teoria, 180 zł – praktyka).