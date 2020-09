Benelli TRK 502 na 2021 r. pokazane jako chiński QJ Motor SRT 500

Należące do Chińczyków Benelli jeszcze oficjalnie nie pokazało nowej wersji należącego do segmentu adventure modelu TRK 502, ale swój debiut miał już QJ Motor SRT 500, który poza Chinami sprzedawany jest właśnie pod bardziej znaną włoską marką. W znacznej części będzie to nowy model. Mocno różni się stylistyką i z przodu otrzymał światła LED, które zastąpią halogenowe. Również elementy nadwozia, choć zachowały taki sam styl, to zostały przeprojektowane.