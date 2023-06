Ducati z nowościami dla każdego. Który model z Włoch wybrać?

Choć jest to klasa, z którą raczej nie kojarzy się Ducati, to Włosi podeszli do tematu z pełnym zaangażowaniem - jeśli już się zabrali za stworzenie modelu DesertX, to zadbali, żeby imponował swoimi możliwościami. Jeśli szukacie maszyny do jazdy w terenie, to nowe dzieło Ducati na pewno was nie zawiedzie. Raczej nie jest to maszyna do pokonywania długich asfaltowych tras przez Europę, a służąca do zabawy na offroadowych odcinkach.