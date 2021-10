Ducati Multistrada V4 Pikes Peak to bardzo sportowa forma turystyki

Silnik pozostał niezmieniony. To jednostka V4 Granturismo o pojemności 1158 cm3, której maksymalna moc to 170 KM przy 10 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy jest równy 125 Nm przy 8750 obr./min. Bardziej sportowe osiągi za to zapewni przedni widelec Öhlins Smart EC 2.0. Do tego przy przednim kole znalazły się większe tarcze o średnicy aż 330 mm, zaciski Brembo Stylema i klocki znane z modelu Panigale V4. Z tyłu natomiast pracuje pojedyncza tarcza 265 mm.