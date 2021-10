Ducati odświeżyło Multistradę. Nowa nazwa to dopiero początek zmian

Ducati Multistrada V2 napędzana jest znanym już, dwucylindrowym silnikiem o pojemności 937 cm3. Jego maksymalna moc to 113 KM przy 9000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 94 Nm przy 6750 obr./min. Podobnie jak w innych modelach, które go wykorzystują, również w tym turystyku dostał on sporo ulepszeń.