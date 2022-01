Test: Ducati Monster – zabawa w czystej postaci

Gdy siada się na monsterze od razu uderzają jego niewielkie rozmiary. Ma się wrażenie, że to tylko silnik, dwa koła i poręczna kierownica, a samemu łatwo zlać się z maszyną. To (oczywiście wraz z całą konstrukcją) przekłada się na niesamowitą zwinność tego motocykla. To co robiło wrażenie podczas slalomu na placu z pachołkami, w ruchu miejskim jest jeszcze bardziej imponujące. Monster to wzór łatwości lawirowania w mieście, przeciskania się pomiędzy samochodami.