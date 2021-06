Nowy Ducati Monster sięga do korzeni. Wystarczy się przejechać, żeby zrozumieć

No właśnie, nie przypadkiem podczas prezentacji Ducati przygotowało sporo prób slalomowych czy jazdę po ciasnym torze. W takich warunkach monster pokazał, na co go stać i do czego został stworzony. Zabawa to jego drugie imię. Wystarczy mocniej odkręcić manetkę, a przednie koło chętnie unosi się nad asfalt. Całość uzupełnia zapewniające kontrolę nad maszyną zwieszenie z opcją regulacji napięcia wstępnego z tyłu.