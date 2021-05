Ducati Monster może być większym łobuzem. Włosi przygotowali ciekawe dodatki

Tworząc dodatki do motocykla, szczególnie rzucające się w oczy wzory na zbiornik paliwa, łatwo przesadzić. Obklejony jednoślad z kilkoma sportowymi dodatkami może wyglądać komicznie. Jednak w przypadku Ducati Monstera udało się osiągnąć zamierzony efekt ze smakiem. Czy to bak w piksele, czy we wzory z różnymi odcieniami czerwonego czy wreszcie w ostrym biało-czerwonym malowaniu – wszystkie nowe opcje prezentują się bardzo dobrze.