Przygoda po włosku. Debiutuje Ducati DesertX

Honda CRF1100L Africa Twin czy BMW R 1250 GS to tylko najbardziej kultowe modele rozrastającej się klasy adventure. Ducati do tej pory nie miało takiego motocykla. W końcu Multistrada to maszyna o innym charakterze - stworzona do dalekich podróży po asfaltowych drogach, ewentualnie okazjonalnego zjazdu na polne czy leśne szutry. Natomiast w przypadku Ducati DesertX już jego nazwa i zdjęcia pokazują, do czego ma służyć.