Ducati Panigale V4 jeszcze szybsze. Włosi ulepszyli niemal wszystko

Wśród opcji dla Ducati Panigale V4 znalazły się dwa wyścigowe wydechy Akrapovica. Oba podnoszą moc do 228 KM, a moment obrotowy do 131 Nm. Większy obniża masę o 5 kg i generuje hałas na poziomie 105 dB (z dB killerem 102 dB). Natomiast mniejszy, poprowadzony pod silnikiem, to już 6 kg mniej, ale jest on głośniejszy – 109 dB (lub 107 dB po zainstalowaniu dB killera).