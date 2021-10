Jason Statham na planie "Niezniszczalnych 4". Chwali się ducati superleggerą V4

Na swoim instagramowym profilu Jason Statham opublikował zdjęcia i wideo, na których jeździ na ducati superlaggerze V4. Nie ma informacji, czy jest to motocykl aktora, którym przyjechał na plan, czy raczej maszyna, która pojawi się w filmie. Statham jeździ na niej w cywilnych ubraniach, co sugeruje raczej to drugie. Nie byłoby jednak niczym dziwnym, gdyby po zapoznaniu się z tym jednośladem aktor chciał przygarnąć go do swojego garażu.