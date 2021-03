Myślisz, że Ducati Superleggera V4 jest drogie? Zobacz jego cenę na Filipinach

Ducati Superleggera V4 to limitowany model, który powstał po to, aby pokazać, co jest możliwe, jeśli nie patrzy się na koszty. Efekt to ekstremalnie drogi motocykl. Europejska kwota nagle nie jest taka niesamowita, gdy spojrzy się na cenę na Filipinach.

Ducati Superleggera V4 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Ducati