Wynik zadziwia. Ducati Panigale V4 S tylko minimalnie wolniejsze od MotoGP

Motocykle MotoGP należą do najszybszych na świecie. To szczyt możliwości. Maszyny kosztujące zawrotne kwoty. Jak w porównaniu z nimi wypadają modele drogowe? Czasy na torze pokazały, że Ducati Panigale V4 S nie jest daleko w tyle.

Maszyny wyścigowe, to zupełnie inna liga. Prawda? Tak jest, jeśli popatrzy się na samochody. Nawet najszybsze modele drogowe swoimi osiągami nie dorównują konstrukcjom wyścigowym. Szczególnie jeśli porównamy je do tych topowych jak auta Formuły 1 czy konstrukcje klasy LMP1. W świecie motocykli jest jednak inaczej i właśnie zyskaliśmy na to dowód, gdy Ducati podczas testów przed nowym sezonem MotoGP pozwoliło swoim zawodnikom porównać ich wyścigowe GP21 z Panigale V4 S.

Testy odbyły się na Circuito de Jerez w Hiszpanii i każdy z sześciu biorących w nich zawodników (Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini i Luca Marina) jeździł nie tylko na motocyklach wyścigowych, ale też na Ducati Panigale V4 S. Najlepszy czas okrążenia motocykla drogowego wyniósł 1:43,3, natomiast wyczynową maszyną udało się osiągnąć 1:41,1. Jak widać różnica wyniosła tylko nieco ponad 2 s. Ten zadziwiający wynik pokazuje, że drogowe Panigale V4 S faktycznie sporo czerpie z motocykli wyścigowych.

Materiały prasowe Ducati Panigale V4 S Źródło: Materiały prasowe , Fot: Ducati

Oczywiście Ducati Panigale V4 S to nie byle jaki motocykl, a maszyna z najwyższej półki. Widać to też po cenie, która wynosi 126 900 zł (podstawowe Panigale V4 to wydatek 102 900 zł). Jednak z drugiej strony to niewielki ułamek kwoty, jaką kosztuje skonstruowanie wyścigowej maszyny startującej w MotoGP.

Ducati Panigale V4 S napędza czterocylindrowy widlasty silnik o pojemności 1103 cm3, którego maksymalna moc to 214 KM przy 13 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 124 Nm przy 9500 obr./min. W tej wersji motocykl ten waży z płynami 195 kg. Warto przy tym zauważyć, że nie jest to topowa odmiana modelu Panigale. Na 2021 r. Ducati przygotowało też wersję V4 SP – lżejszą o kolejny 1 kg i wykorzystującą rozwiązania z modeli wyścigowych. Nie zapominajmy też o istnieniu jeszcze mocniejszego modelu R. Zatem potencjalnie czasy mogły być jeszcze lepsze.

Materiały prasowe Ducati Panigale V4 S Źródło: Materiały prasowe , Fot: Ducati

Oczywiście do standardowego Ducati Panigale V4 S można też dokupić kilka dodatków, które przydają się do jazdy na torze. Zwrócił na to uwagę szef włoskiej marki Claudio Domenicali. "Najważniejszy jest wyścigowy wydech i podniesione podnóżki" – napisał chwaląc osiągi Panigale. "Niektórzy dodają obsługiwany kciukiem tylny hamulec. Później potrzebny jest talent i trening".

I oczywiście zarówno talent, jak i lata treningu są potrzebne do uzyskania takiego czasu na torze wyścigowym. Jednak to na motocyklu drogowym na pewno jest łatwiej zbliżyć się zwykłym motocyklistom do wyników osiąganych przez profesjonalistów niż na wyczynowej maszynie. To tym bardziej pokazuje, jak blisko siebie stoją te dwie konstrukcje, a wynik osiągnięty na drogowym Ducati Panigale V4 S nie przestaje zadziwiać.