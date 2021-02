Ducati Multistrada V4 Pikes Peak i Scrambler Icon Bright dołączą do oferty włoskiej marki

Włoska marka szykuje nowe odmiany dwóch swoich modeli. Ducati Multistrada V4 Pikes Peak to powrót znanej już odmiany. Poprzednia generacja tego modelu dostępna była w wersji Multistrada 1260 Pikes Peak. Wyróżniało ją zawieszenie Ohlins, kute felgi z lekkiego stopu i specjalne malowanie. Można się spodziewać, że nowy model nawiązujący nazwą do słynnego górskiego wyścigu będzie miał podobną listę zmian w stosunku do wersji standardowej.