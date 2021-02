Harley-Davidson Revival dołączy do turystycznej linii Touring

Harley-Davidson dopiero co miał dużą prezentację nowych modeli na 2021 r., a już 22 lutego na specjalnym pokazie oficjalnie zadebiutuje Pan America . Już podczas tej pierwszej prezentacji na wideo na chwilę pojawił się napis Revival na motocyklu . Jednak dopiero teraz dostaliśmy potwierdzenie, że tak będzie się nazywał nowy model w ofercie Harleya.

Czym będzie się wyróżniał nowy model? Tego nie wiadomo. Jednak będzie to kolejny duży turystyczny motocykl w ofercie Harleya-Davidsona, a widoczny na krótkim ujęciu niebieski lakier na pewno nie będzie jedyną opcją kolorystyczną. Za napęd będzie odpowiadał silnik o pojemności 114 cali sześciennych, czyli 1868 cm3. Nie wiadomo jednak, czy będzie to podstawowa jednostka dla tego modelu, czy może taka pojemność trafi dopiero do odmiany specjalnej.