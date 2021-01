Harley-Davidson prezentuje nowości w liniach modelowych Softail, Touring oraz CVO

Modele serii Softail to trzon amerykańskiej marki. Na 2021 r. Harley-Davidson Street Bob otrzymał większy silnik Milwaukee-Eight 114 w miejsce 107. Liczby te oznaczają pojemność dwucylindrowej jednostki w calach sześciennych, zatem 114 odpowiada 1868 cm3 . Taka zmiana oczywiście przekłada się na lepsze przyspieszenie – i to nie tylko do 100 km/h, ale w jeszcze większym stopniu powyżej tej prędkości.

Modele Harleya-Davidsona oznaczone CVO (Custom Vehicle Operations) to najdroższe, najmocniejsze (silnik Milwaukee-Eight 117) oraz wyposażone w specjalne elementy wykończenia motocykle amerykańskiej marki. Na rok 2021 wszystkie cztery modele CVO otrzymały nowe opcje lakieru, ale najważniejszą nowością jest system Harley-Davidson Audio, który powstał przy współpracy z firmą Rockford Fosgate. Jest to najlepszy system audio, jaki do tej pory oferowała amerykańska marka. Ma on nowe głośniki w wzmacniacz. Jest on oferowany nie tylko w modelach CVO, ale też jako do innych wersji tych motocykli linii Touring i Trike (również starszych, produkowanych od 2014 r.). Modele CVO w standardzie (a Touring jako opcję) otrzymały też ulepszony zestaw elektronicznych systemów bezpieczeństwa RDRS.