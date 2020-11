Harley-Davidson Freewheeler – cena, informacje, dane techniczne

Trójkołowce Harleya-Davidsona mają dwa koła na tylnej osi. Co ważne, w Polsce bez względu na wielkość silnika i jego moc takimi pojazdami można jeździć nie tylko posiadając prawo jazdy kategorii A, ale też kategorii B od przynajmniej 3 lat . To dodatkowa zaleta trzykołowych harleyów.

Harley-Davidson Freewheeler to podstawowa wersja trójkołowca amerykańskiej marki. Wyróżniają ją między innymi skrócone tylne błotniki, kierownica Mini-Ape czy brak centralnego kufra za pasażerem. Mimo to jest to sporych rozmiarów maszyna. Jej długość to aż 2615 mm, jednak zarazem siedzisko znajduje się dość nisko na komfortowej wysokości 700 mm. Oczywiście pokaźne rozmiary oznaczają też sporą masę Harley-Davidson Freewheeler bez płynów waży aż 492 kg.