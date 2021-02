Triumph Street Scrabler Sandstorm uzupełni ofertę brytyjskiej marki

Amerykańskie dane homologacyjne ujawniły nadchodzącą nowość Harleya-Davidsona, czyli model Revival . To samo źródło dostarczyło też danych o kolejnym motocyklu. Tym razem jest to Triumph Street Scrambler Sandstorm. Niestety oprócz nazwy niewiele o nim wiemy.

Silnik tego modelu oczywiście zostanie dostosowany do normy emisji spalin Euro 5, ale jego parametry mają pozostać takie same – maksymalna moc to 65 KM, a maksymalny moment obrotowy równy jest 80 Nm. Informacje o nowych modelach amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (odpowiedzialna za homologację pojazdów) często otrzymuje z dużym wyprzedzeniem, a to oznacza, że Triumph Street Scrambler Sandstorm może nie pojawić się jeszcze w najbliższym czasie. Tym bardziej, że motocykl ten jest oznaczano na rok modelowy 2022.