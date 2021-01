Triumph Speed Triple 1200 RS pokazany. To najszybszy motocykl brytyjskiej marki

Nie da się inaczej zacząć opisu Triumpha Speed Triple 1200 RS niż od jego silnika. Jest to zupełnie nowa, trzycylindrowa jednostka, której korzeni należy szukać w programie wyścigowym brytyjskiej marki. Jest ona nieco mniejsza niż w modelu Tiger 1200 i ma pojemność 1160 cm3. Jest to też najmocniejszy silnik Triumpha , który generuje maksymalnie 180 KM przy 10 750 obr./min , a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 125 Nm przy 9000 obr./min . Konstrukcja ta ma zmniejszoną bezwładność, dzięki czemu udało się osiągnąć wysokie prędkości obrotowe.

Triumph chwali się też, że silnik jest wyjątkowo lekki oraz połączony jest z dolotem i wydechem, które nie tylko mają poprawiać osiągi, ale też zapewniać odpowiedni dźwięk. Speed Triple 1200 RS to jednak nie motocykl sportowy, a naked i inżynierowie o tym pamiętali. Ma być on szybki i agresywny, ale przy tym możliwie łatwy w kontrolowaniu. Spory udział w tym ma też fakt, że mimo tak dużego silnika Triumph Speed Triple 1200 RS z płynami waży tylko 198 kg .

Triumph Speed Triple 1200 RS jako maszyna stworzona też do jazdy po torze ma w pełni regulowane z przodu i z tyłu zawieszenie Ohlins, które zostało dostosowane do masy i mocy tego motocykla. Choć jest ono dostosowane do szybkiej jazdy, to nie zapomniano o charakterze nakeda i zachowano balans między osiągami a komfortem. Z przodu pracują zaciski hamulcowe Brembo Stylema z dwoma tarczami o średnicy 320 mm, a z tyło pojedyncza tarcza 220 mm z dwutłoczkowym zaciskiem Brembo. Standardowo Triumph Speed Triple 1200 RS wyposażony jest w opony Metzeler Racetec RR.