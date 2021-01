Ducati sprzedało 350 tys. monsterów. To najpopularniejszy model włoskiej marki

Ducati dostarczyło do klienta 350 tys. egzemplarz swojego popularnego nakeda. Był to czarny monster 1200 S na czarnych felgach. Po niemal 30 latach model ten cały czas cieszy ogromną popularnością, a ostatnio zadebiutowała jego nowa generacja.

Ducati monstera numer 350 000 nowemu właścicielowi przekazał Claudio Domenicali, szef włoskiej marki, oraz odpowiedzialny za stylistykę Andrea Ferraresi. Czarnego ducati monstera 1200 S w salonie w Mediolanie kupił Sebastien Francois Yves Hervé De Rose. Jego motocykl otrzymał plakietkę z numerem 350 000. De Rose dostał też specjalny certyfikat od Domenicaliego oraz szkic Monstera podpisany przez Ferraresiego.

Ducati Monster 1200 S to topowa odmiana tego modelu, która jeszcze nie została zastąpiona nową generacją. Zatem motocykl należący do De Rose ma charakterystyczną kratownicową ramę. Jego silnik to dwucylindrowa jednostka o pojemności 1198 cm3, której maksymalna moc to 147 KM przy 9250 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 124 Nm przy 7750 obr./min. Odmiana S jest przy tym nieco lżejsza od standardowej i waży 185 kg bez płynów.

Ducati Monster to z jednej strony najlepiej sprzedający się model w historii włoskiej marki, a z drugiej też ten, który jest najdłużej na rynku. Pierwsza generacja tego popularnego nakeda trafiła do salonów w 1993 r. Był to nowy segment dla Ducati, ale zarazem niezwykle popularny i Włochom udało się szybko w nim zadomowić. Wersje z mniejszymi i większymi silnikami spowodowały, że Monster był zarówno modelem dla początkujących motocyklistów, często ich pierwszym ducati, jak i trafiał w oczekiwania tych, którzy na dwóch kołach jeździli od lat.

Przez blisko 30 lat Ducati Monster się zmieniało, a jedna z największych rewolucji miała miejsce dopiero co, wraz z premierą najnowszej generacji tego modelu. Chodzi oczywiście o to, że motocykl ten stracił swoją charakterystyczną kratownicową ramę. Jednak zgodnie z duchem Ducati, stało się tak, ponieważ została ona zastąpiona lżejszą konstrukcją pozwalającą na poprawę osiągów. To też wiele mówi o Monsterze, który przede wszystkim ma być szybki. Na razie nowa generacja włoskiego nakeda oferowana jest tylko z silnikiem o pojemności 937 cm3 i mocy 111 KM, ale można się spodziewać, że niedługo pojawi się też następca wersji 1200.

Materiały prasowe Ducati Monster Źródło: Materiały prasowe , Fot: Ducati