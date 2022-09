Potwór jeszcze ostrzejszy. Oto Ducati Monster SP

Ducati bezsprzecznie kojarzy się z wyścigami i motocyklami sportowymi, więc postanowiono to doświadczenie wykorzystać również w nakedzie klasy średniej. Jak zapewnia producent z Borgo Panigale, oznacza to, że Monster SP jest lżejszy, hamuje lepiej i jest bardziej zwinny. To oznacza, że dostajemy wszystko to, co urzeka w tym motocyklu, ale otrzymamy tego jeszcze więcej.