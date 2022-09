Ducati Streetfighter V4 Lamborghini to STO w świecie motocykli

630 sztuk trafi do klientów w predefiniowanej konfiguracji w malowaniu Verde Citrea i Arancio Dac nawiązującym do Huracána STO. Pozostałe 63 będą przeznaczone dla posiadaczy samochodów Lamborghini, którzy chcieliby upodobnić motocykl do swoich pojazdów. Można więc liczyć na wyjątkowe, niepowtarzalne konfiguracje.