Ducati Diavel dostał silnik V4 z Multistrady. Teraz jest jeszcze bardziej stylowy

Silnik o pojemności 1158 cm sześciennych został wyposażony w 4 zawory na cylinder, ma przeciwbieżny wał korbowy, zapłon Twin Pulse i jest chłodzony cieczą. Jednostka oddaje do dyspozycji kierowcy moc 168 KM przy 10 750 obr./min. i 126 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępnego przy 7500 obr./min. Maksymalne parametry nowego silnika występują przy wyższych obrotach, niż miało to miejsce w dotychczasowej wersji jednośladu. To bez wątpienia wpłynie na jego charakter. Sucha waga motocykla wynosi 211 kg – to o 13 kg mniej niż w przypadku poprzednika.